Brave1: 15 проєктів отримали фінансування в розмірі 225 тисяч доларів 

Пʼятнадцять проєктів, які є учасниками Brave1, отримали фінансування у 225 тис доларів, ще 15 — на стадії укладання договорів на 235 тис доларів.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що платформа Brave1 об’єднує державні та приватні ініціативи з розробки унікальних рішень для Сил оборони. Наразі надійшло 412 розробок, 200 з них пройшли військову експертизу.

"15 проєктів отримали фінансування у 225 тисяч дол, ще 15 — на стадії укладання договорів на 235 тисяч до. Це революційні продукти, які змінюють підхід ведення війни. Починаючи із захищених від РЕБ безпілотників та роботів з дистанційним керуванням. Завершуючи платформами зі ШІ для аналізу та системами пошуку й ідентифікації мін зі снарядами", – йдеться в повідомленні.

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Віце-прем’єр додав, що в межах платформи продовжується випробування нових продуктів та дослідження технологічних розробок.

"Наша мета — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші сфери. А також запустити Армію роботів та РЕБу. Це те, що дозволить здобути технологічну перевагу та ефективніше нищити ворога", – підкреслив Федоров.

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Економічна правда.