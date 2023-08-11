В Україні з'явився ще один поштовий оператор

Логістичний оператор "Meest Експорт", який працює в Україні вже понад 30 років, внесено до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив акціонер Meest China В'ячеслав Лисенко.

Відповідне рішення 9 серпня ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Як пояснюють в компанії, внесення "Meest Експорт" до держреєстру операторів поштового зв'язку дасть їй змогу пропонувати послуги бізнесу, який працює у сфері електронної торгівлі.

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"Компанія Meest працює на ринку поштових послуг понад 30 років як у сегменті с2с, так і в b2c. Ми бачимо високий попит інтернет-магазинів, маркетплейсів, а найбільше - від малого та середнього бізнесу, які шукають інші ринки збуту продукції. Маючи міжнародний досвід в e-commerce, ухвалили рішення виділити експорт поштовим каналом в окремий напрям бізнесу групи", - розповів Лисенко.

Крім того, за його словами, оператор зосередиться на створенні нового продукту для малого та середнього бізнесу, який зацікавлений вивести продаж товарів на ринки Європи, США, Китаю.

"Продукт міститиме три рішення: легка інтеграція із зарубіжними маркетплейсами, доступ до клієнтської бази й просування, швидка логістика і митні процедури, а також швидке повернення грошей", - уточнив Лисенко.

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Продукт, який буде запропоновано ринку, можна назвати "консьєрж-сервіс" для бізнесу, що вивозить товари з України, додав він.

Нагадуємо:

У якості логістичного оператора Meest працює на ринку поштових послуг понад 30 років. Має власну інфраструктуру у більш ніж 20 країнах світу, доставляє посилки до 95 країн.