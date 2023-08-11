Квитки на потяги УЗ "прибрали" з OLX

З платформи OLX Україна блокуватимуть оголошення про продаж на потяги Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Наразі усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, зазначив очільник УЗ Євген Лященко. У компанії OLX додали, що вже заблокували понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків.

Нові оголошення відтепер розмістити буде неможливо – для цього розроблено спеціальний алгоритм.

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За словами Лященка, більшість оголошень про продаж квитків на платформі була розміщена шахраями, і після купівлі пасажири або зовсім не отримували квиток, або отримували підроблений. Тож блокування оголошень про продаж квитків на OLX має допомогти у боротьбі з квитковими шахраями.