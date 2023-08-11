Послугу з доставки соцвиплат через міжнародний поштовий переказ першими випробують українці в Польщі

Українці, які знайшли прихисток за кордоном, незабаром зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу, але найближчим часом ця послуга буде доступна лише в Польщі.

Відповідний експериментальний проєкт Кабмін ухвалив на своєму засіданні 11 серпня.

Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Першочергово скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном зможуть українці у Польщі. Для цього особі необхідно буде надіслати до АТ "Укрпошта" відповідну заяву у паперовій або електронній формі.

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Відповідний проєкт постанови Мінсоцполітики готувало саме за результатами нарад з обговорення проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі.

Але за необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах.

У межах експериментального проєкту передбачено здійснення виплат міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.

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Новація спростить отримання пенсії й інших видів грошової допомоги тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Нагадуємо:

11 серпня стало відомо, що Національний банк України пом'якшує чергові валютні обмеження.

Серед іншого, АТ "УКРПОШТА" як призначений оператор послуг поштового зв’язку матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Як вважають в НБУ, це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог.