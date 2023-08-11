"Ситуація критична": держава заборгувала "чорнобильцям" пенсійних виплат на 14 мільярдів

Загальний розмір заборгованості держави у справах, пов'язаних з пенсіями постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, сягає 14,2 млрд грн.

Про це йдеться у статті ЕП.

У матеріалі підкреслюється, що надбавки до пенсії особам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, - вагома категорія справ, у яких українці масово стягують з держави мільярди гривень. Їх особливість у тому, що суди присуджують пенсіонерам надбавки, які парламент уже скасував окремим законом.

"Як це можливо? Усе почалося у 1991 році. Тоді Верховна Рада УРСР ухвалила закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Закон запроваджував низку пільг для людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, рани від якої були свіжими в пам’яті суспільства, - йдеться у статті.

Реклама:

"УРСР надала особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи широкий спектр пільг та компенсацій. Проте ресурсні спроможності для забезпечення надання допомоги УРСР та України у 2023 році є неспівмірними.

З 1991 року Україна пережила серйозну демографічну, міграційну кризу та падіння економіки, що в підсумку вплинуло на можливості держави у наданні соціальної підтримки населенню", - наголосили ЕП в Мінсоцполітики.

Зокрема, стаття 39 згаданого закону передбачала надбавки людям, які працюють на забруднених територіях, а також непрацюючим пенсіонерам та студентам:

Реклама:

- для людей, які жили в зоні обов’язкового відселення, розмір надбавки мав становити три мінімальні зарплати;

для людей, які жили в зоні гарантованого добровільного відселення, – дві мінімальні зарплати;

для людей, які проживали в зоні посиленого радіоекологічного контролю, – одну мінімальну зарплату.

З 2015 року держава перестала вважати зону посиленого радіоекологічного контролю забрудненою і надбавка в розмірі однієї мінімальної зарплати зникла. Проте доплати у розмірі двох та трьохмінімальних зарплат залишилися.

Водночас наприкінці 2014 року парламент ухвалив закон, який фактично скасував усі надбавки за роботу та проживання на забруднених територіях. Документ розробило Міністерство фінансів, яке тоді очолювала Наталя Яресько. Підставою його ухвалення називали збалансування Держбюджету та ефективне використання бюджетних коштів.

Алк на цьому історія доплат до пенсій не закінчилася. Відповідні зміни невдовзі оскаржили у Конституційному суді, який у липні 2018 року визнав скасування надбавок пенсіонерам неконституційним. Фактично, суд відновив редакцію закону, яка діяла до 1 січня 2015 року у частині виплати надбавок "чорнобильцям".

Розмір надбавки, за який наразі судяться "чорнобильці", становить 13,4-20,1 тис грн на місяць. Загальний розмір заборгованості держави у справах, пов'язаних з пенсіями постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, сягає 14,2 млрд грн.

"Ситуація із законодавчим регулюванням та судовою практикою у сфері соціального захисту постраждалих від Чорнобильської аварії критична", - констатують в Мінсоцполітики.

У міністерстві підкреслили, що законодавство занадто широко тлумачить соціальні гарантії та натякнули, що інколи пенсіонери цим зловживають.

Як наслідок, навіть через 37 років після катастрофи на ЧАЕС в Україні продовжують "з'являтися" люди, які отримують статус ліквідаторів аварії (таких минулого року було близько 200) або статус дітей, що постраждали від цієї катастрофи (за 2022 рік - близько 9 тисяч осіб).

У 2022 році в Україні було відкрито 50,3 тисячі справ щодо пенсійного забезпечення "чорнобильців".

Читайте детальніше: Україна програла пенсіонерам в судах понад 50 мільярдів гривень. Грошей на це немає. Що далі?

Економічна правда