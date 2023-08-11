Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці – FT

Державні облігації України різко зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стають більш оптимістичними щодо того, скільки своїх грошей вони отримають назад в результаті можливої реструктуризації боргу.

Про це пише Financial Times.

"Борг Києва різко зріс після вторгнення Росії в лютому 2022 року, а ціни впали ще більше після того, як закордонні кредитори проголосували за замороження відсоткових виплат за міжнародними облігаціями країни на суму 20 мільярдів доларів.

Але з початку червня ціни зросли більш ніж на 50%, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках з фіксованою дохідністю цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги зміцнює валютні резерви Києва, тоді як прогнози щодо економіки країни останнім часом стали дещо менш похмурими", - пише FT.

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"Ринок намагається з'ясувати: коли ми нарешті проведемо реструктуризацію, на якому рівні торгуватимуться облігації?", - говорить портфельний менеджер з ринків, що розвиваються, у William Blair Деніел Вуд.

"Будь-яка хороша новина - зростання, високий рівень валютних резервів, угода з МВФ - буде добре сприйнята інвесторами, тому що це означає, що відновлювальна вартість облігацій України] буде вищою, ніж ринок оцінює зараз", - зазначив він.

За даними НБУ, золотовалютні резерви Украъни зросли до історичного максимуму в 41,7 млрд дол, оскільки фінансова допомога від західних країн продовжує надходити.

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Інвестори кажуть, що перегляд МВФ у червні чотирирічної кредитної програми для України на суму$15,6 млрд дол, що дозволило Києву негайно отримати 890 млн дол для підтримки бюджету, також сприяв нещодавньому зростанню.

Наприкінці червня МВФ повідомив, що економіка України зросте на 1-3% у 2023 році, покращивши попередні прогнози, які вказували на падіння на 3% цього року. Вторгнення РФ призвело до падіння ВВП України на 29% минулого року.

Доларові облігації з погашенням у вересні 2025 року наразі торгуються по 31 центу за долар, порівняно з 20 центами на початку червня. Інші валютні облігації продемонстрували аналогічне зростання.

Найбільшими власниками міжнародних облігацій України є BlackRock, Pimco та Fidelity, згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.

"Це досить непоганий прибуток за два місяці, - сказав провідний економіст PGIM Джанкарло Перассо.

"Ми думали про певне скорочення, але тепер вважаємо, що реструктуризація може бути більш вигідною для нас. Оскільки країна має вищу платоспроможність, ніж ми думали раніше", - додав Перассо.

Економічна правда