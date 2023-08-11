Ціни на нафту тримаються біля максимумів на оптимістичних прогнозах зростання попиту

Ціни на нафту у п'ятницю утримувалися біля недавніх максимумів на тлі оптимістичних прогнозів попиту від групи виробників ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 12 центів, або на 0,1%, до 86,28 дол за барель станом на 09:10 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 7 центів, або на 0,1%, до 82,75 дол.

Обидва еталони перебувають у стійкому зростанні з червня, причому WTI торгується в четвер на найвищому рівні цього року, а Brent - на найвищому рівні з кінця січня.

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У п'ятницю МЕА попередило, що світові запаси можуть різко скоротитися протягом решти 2023 року, що може призвести до ще більшого зростання цін, хоча агентство очікує, що зростання попиту сповільниться до 1 млн барелів на добу у 2024 році, що на 150 тис барелів менше за попередній прогноз.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер заявила, що очікує зростання світового попиту на нафту на 2,25 млн барелів на добу в 2024 році порівняно зі зростанням на 2,44 млн барелів на добу в цьому році. Обидва прогнози не змінилися в порівнянні з минулим місяцем.

Очікується, що у 2024 році "стійке" економічне зростання на тлі подальшого поліпшення ситуації в Китаї сприятиме зростанню споживання нафти, додали в організації.

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"Попит є обнадійливо оптимістичним, - сказав нафтовий аналітик PVM Тамаш Варга. "Ці оптимістичні прогнози свідчать про те, що ОПЕК оптимістично налаштована щодо глобальних економічних перспектив", - додав він.

Настрої на ринку також покращили опубліковані в четвер дані по споживчих цінах в США за липень, які підкріпили припущення про те, що Федеральна резервна система наближається до кінця свого циклу агресивного підвищення ставок.

З боку пропозиції ціни були підтримані продовженням скорочення видобутку Саудівською Аравією і Росією, а також побоюваннями щодо поставок, викликаними атакою по танкеру РФ, які можуть порушити поставки російської нафти в Чорноморському регіоні.

Економічна правда