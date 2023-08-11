Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace підсанкційним компаніям з РФ – ЗМІ

Корпорація Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, документи, диск тощо) низці російських компаній, які потрапили під санкції США.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела у двох великих IT-компаніях.

За словами співрозмовників газети, у ніч на 10 серпня Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, "Google Документи", "Google Диск" тощо) для російських компаній, які перебувають під санкціями.

"Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти в корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, через що є ризик фінансових і репутаційних втрат, майже всі важливі документи і листування залишилися в корпоративному сховищі Google", - розповіло одне з джерел.

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Співрозмовник в іншій великій компанії зазначив, що зараз близько 30% всієї корпоративної інформації російських компаній зберігається на американському майданчику Google Workspace.

"Багато організацій до кінця відтягують перехід на альтернативні робочі простори, наприклад "Яндекса", сподіваючись, що Google заздалегідь попередить про блокування", - сказав він.

За словами джерела газети, у розсилці, яка прийшла співробітникам російських IT-компаній, американська корпорація аргументувала блокування "спам-повідомленнями".

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Співрозмовник видання на IT-ринку впевнений, що Google продовжить блокувати російські підприємства, які перебувають під санкціями ЄС або США, "ба більше, американська компанія може робити це без попередження, що не дасть змоги компаніям зробити резервне копіювання на альтернативні майданчики".

У травні 2022 року повідомлялось, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ "Гугл" і вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в компанії.

У червні ТОВ "Гугл" подало заяву про власне банкрутство.

Економічна правда