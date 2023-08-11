Фонд Гейтса виділив 5 мільйонів доларів на гранти розробникам застосунків на основі ШІ

Фонд Білла та Меланії Гейтс виділив 5 млн дол на гранти розробникам додатків на основі ШІ - ці розробки мають бути спрямовані на вирішення важливих проблем у країнах, що розвиваються.

Про це пише Forbes USA.

"Близько 50 дослідницьких груп, які планують створювати додатки штучного інтелекту на основі ChatGPT та інших великих мовних моделей для вирішення соціальних та медичних проблем у своїх громадах, отримали по 100 тисяч доларів від Фонду Гейтсів", - йдеться у повідомленні.

Грантоотримувачі, кожен з яких отримає 100 тис дол, працюють над широким спектром проблем: від дослідників, які розробляють чат-бота на основі ChatGPT для створення та управління детальними електронними медичними картками для працівників охорони здоров'я матерів у Пакистані, до підприємця, який працює над інструментом для репетиторства зі штучним інтелектом, що пропонує спеціалізовану освіту студентам у Кенії.

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В Уганді група вчених планує на основі ChatGPT створити застосунок, що дасть змогу фермерам отримувати інформацію про хвороби сільськогосподарських культур мовою луганда.

У В'єтнамі дослідник створює чат-бот в'єтнамською мовою, який даватиме поради жителям, які постраждали через потрапляння солоної води в дельту Меконгу. У Бразилії некомерційна організація має намір розробити бот на основі великої мовної моделі (LLM), за допомогою якого психологи та юристи надаватимуть підтримку жінкам, які зіткнулися з гендерним насильством.

Завершити свої проєкти одержувачі грантів мають за три місяці.

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Загалом фонд отримав близько 1300 пропозицій від розробників і компаній зі 103 країн.

Заявки оцінювали за кількома критеріями: робота має бути виконана в країні з низьким і середнім рівнем доходу, розробка має бути присвячена критично важливій суспільній проблемі та виконуватися на основі LLM. Останній критерій був ключовим, оскільки мета програми - оцінити, з якими проблемами LLM можуть зіткнутися користувачі в країнах, що розвиваються.

Економічна правда