УЗ планує самостійно побудувати 100 пасажирських вагонів

"Укрзалізниця" планує виготовити 100 пасажирських вагонів та п'ять дизель-поїздів на власних потужностях.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками наради з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим, представниками Мінінфраструктури та керівництвом УЗ.

"Сьогодні "УЗ" є основним залізничним сполучником країни. Маємо проблему - застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів.

У планах "Укрзалізниці" виготовлення 100 пасажирських вагонів та 5 дизель-потягів. З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням", - написав Шмигаль.

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Перед цим член правління УЗ Євген Шрамков заявив, що компанія готується будувати нові пасажирські вагони на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу, Дарницького вагоноремонтного заводу, Рефрижераторної вагонної компанії, а також Стрийського вагоноремонтного заводу.

"Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч - по одному на кожному підприємстві", - заявив Шрамов.

Економічна правда

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