Кабмін провів низку кадрових змін в економічному блоці уряду

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра енергетики Юлію Підкоморну та призначив заступником міністра економіки відомого економіста Володимира Кузьо.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду у вівторок, 1 серпня.

Володимир Кузьо

Реклама:

Професійний досвід

У 2017-2019 роках Володимир Кузьо працював на посаді директора депаратменту казначейства та директора інвестиційного департаменту АТ "Укрзалізниця". До цього, у 2013-2017 роках був членом правління ПАТ "Ідея Банк", а у 2011-2013 – директором департаменту казначейства ПАТ "Ідея Банк". У 2007-2011 роках Кузьо працював спочатку економістом, а пізніше заступником начальника відділу міжбанківських операцій, начальник відділу фінансових ризиків ПАТ "Плюс Банк".

Освіта

Реклама:

Має магістерський ступінь Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу в галузі обліку та аудиту. Також, Володимир здобув післядипломну освіту на кафедрі банківської справи Познаньського університету економіки та бізнесу (Польща). Володимир є сертифікованим дилером на міжнародних фінансових ринках (ACI Dealing Certificate, The ACI - Financial Market Association, UK).

Юлія Підкоморна

Кабмін звільнив Юлію Підкоморну з посади заступниці міністра енергетики без пояснення причин.

Професійний досвід

У Міненерго Підкоморну називали досвідченим фахівцем у сфері державного управління, впровадження проєктів в енергетичній сфері.

Заступником міністра енергетики Підкоморна була призначена 19 травня 2021 року.

До цього багато років працювала в апаратах різних центральних органів влади.

Зокрема, відомо, що з 2007 по 2008 рік Юлія Підкоморна працювала радником губернатора Київської області.

У 2008 році очолила відділ забезпечення діяльності Апарату Київської облдержадміністрації.

Через кілька років (у 2014-му) отримала посаду заступника начальника Служби міністра при КМУ.

Через рік увійшла до Верховної Ради у якості помічника депутата Остапа Семерака.

У травні цього ж 2015-го очолила Управління забезпечення комунікацій і організаційної роботи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У червні 2018 року стала заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Як зазначають в Міненерго, працюючи на посаді заступника міністра в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Юлія Підкоморна приділяла значну увагу питанням охорони праці, безпеки критичної енергетичної інфраструктури, розв'язанню проблемних питань атомно-промислового комплексу.

Був також період, коли Підкоморна виконувала обов’язки державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Під її керівництвом як було впроваджено пілотний проєкт з реформування державної служби та сформовано на конкурсній основі директорати за напрямками діяльності Міністерства, в яких працювали фахівці з питань реформ.

З посади заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Підкоморна звільнилася в 2019 році за власним бажанням.

Юлія Підкоморна також очолювала ГО "Українська енергетична асоціація" та працювала радником та консультантом Президента НАЕК "Енергоатом".

Освіта

Згадок про освіту Юлії Підкоморної у відкритих джерелах знайти не вдалося.