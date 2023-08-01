Індія другий місяць поспіль скорочує імпорт нафти з Росії

Імпорт російської нафти в Індію падає другий місяць поспіль і, як очікується, знизиться ще більше, оскільки РФ почне скорочувати експорт в серпні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на керівника відділу аналізу нафти Kpler Віктора Катону.

За словами аналітика, добові обсяги імпорту впали до 2,09 млн барелів минулого місяця, порівняно з 2,11 млн барелів на день у червні.

Вхідні поставки з Саудівської Аравії також знизились, в той час як імпорт з Іраку зріс до п'ятимісячного максимуму, свідчать попередні дані Kpler.

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Однак, за словами Катона, очікується, що російський імпорт відновиться з жовтня, а його обсяги потенційно зростуть до 2,2 млн барелів на день. Це співпаде з сезонним зростанням попиту і стане рекордом за даними Kpler.

"Росія пообіцяла скоротити експорт нафти на 500 тис барелів на добу в серпні, в той час як Саудівська Аравія продовжила скорочення поставок, оскільки важковаговики ОПЕК+ намагаються підтримати ціни на нафту. Однак, це може стати проблемою для індійських нафтопереробників, які остерігаються порушити цінову межу, встановлену на російські поставки", - пише агентство.

За словами Катони, цього місяця імпорт російської нафти в Індію може впасти до 1,6 мільйона барелів на день - це буде найнижчий показник з січня.

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Економічна правда