Всі розділи
Укр / Рус

Індія другий місяць поспіль скорочує імпорт нафти з Росії

Вівторок, 1 серпня 2023, 17:44 - Олексій Павлиш

Імпорт російської нафти в Індію падає другий місяць поспіль і, як очікується, знизиться ще більше, оскільки РФ почне скорочувати експорт в серпні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на керівника відділу аналізу нафти Kpler Віктора Катону.

За словами аналітика, добові обсяги імпорту впали до 2,09 млн барелів минулого місяця, порівняно з 2,11 млн барелів на день у червні.

Вхідні поставки з Саудівської Аравії також знизились, в той час як імпорт з Іраку зріс до п'ятимісячного максимуму, свідчать попередні дані Kpler.

Реклама:

Однак, за словами Катона, очікується, що російський імпорт відновиться з жовтня, а його обсяги потенційно зростуть до 2,2 млн барелів на день. Це співпаде з сезонним зростанням попиту і стане рекордом за даними Kpler.

"Росія пообіцяла скоротити експорт нафти на 500 тис барелів на добу в серпні, в той час як Саудівська Аравія продовжила скорочення поставок, оскільки важковаговики ОПЕК+ намагаються підтримати ціни на нафту. Однак, це може стати проблемою для індійських нафтопереробників, які остерігаються порушити цінову межу, встановлену на російські поставки", - пише агентство.

За словами Катони, цього місяця імпорт російської нафти в Індію може впасти до 1,6 мільйона барелів на день - це буде найнижчий показник з січня.

Реклама:

Економічна правда

Індія нафта Росія
Реклама:
Матеріали за темою
Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року 28 липня 2023, 10:45
В Україні ймовірно зростуть ціни на рис: агроаналітики назвали три причини 25 липня 2023, 17:26
Індія закликає G20 підвищити частку податків для компаній, які отримують "надприбуток" – ЗМІ 16 липня 2023, 14:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті