Атомні регулятори США та України обмінюватимуться технічною інформацією

Держатомрегулювання та Комісія ядерного регулювання США підписали домовленість про обмін технічною інформацією та співпрацю у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

Домовленість підписали в.о. голови українського регулятора - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков та Голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

"Домовленість між Держатомрегулювання та US NRC стане одним із важливих кроків із поглиблення співпраці між нашими державами у сфері безпечного використання ядерної енергії", – зазначив Коріков.

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Основною метою укладеної Домовленості є продовження і поглиблення співробітництва, обміну досвідом і взаємодії між регулюючими органами, розвиток спільних програм досліджень з ядерної безпеки, тощо.

Реалізація домовленостей відбуватиметься шляхом обміну інформацією щодо нормативно-правових актів у вищезазначених сферах та реалізації спільних проєктів співробітництва.

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Державна інспекція ядерного регулювання ініціювала позбавлення Росії прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).