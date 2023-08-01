На сайті Мінінфраструктури виставлять безплатні проєкти дитсадків, шкіл та адмінбудівель

З вересня 2023 року на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури будуть виставлені для безплатного користування типові проєкти дитячих садків, шкіл та адміністративних будівель.

Про це повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

"Органи місцевого самоврядування зможуть безплатно скористатись проєктами дизайну повторного використання для впровадження власних проєктів відновлення. Розробка типових проєктів проводиться в рамках Програми з відновлення України (URP) — рамкової позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)", - пояснюють в міністерстві.

До 31 серпня 2023 року проєкти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Серед типових проєктів:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м²,

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць,

будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

"Використання типових проєктів дозволить заощадити кошти та час на розробку проєктної документації для об’єктів відновлення", — зазначив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як наголошують в Мінінфраструктури, усі проєкти враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Крім того, їх можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже і максимально пришвидшити будівництво.

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Проєкти повторного використання розробила українська компанія "Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько" (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International за ініціативи Міністерства відновлення та за фінансової підтримки Європейського Союзу і ЄІБ.

Розробка проєктів розпочалася у 2022 році, за цей час було проведено низку робочих зустрічей і консультацій представниками міністерств, регіональної та місцевої влади, проєктних та експертних організацій.