Десятки тисяч бізнесів в Україні трималися за пільгове 2% оподаткування до останнього

Майже 55 тисяч бізнесів в Україні, з яких два - що входять до топ-100 компаній за обігом по результатах 2022 року, перебували на пільговому 2% оподаткуванні до останнього дня, 31 липня.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

"Опендатабот перевірив та виявив, що 54 896 українських компаній до останнього залишались на пільговому оподаткуванні", - говорится в сообщении.

Серед топ-100 компаній за обігом по результатах 2022 року дві до останнього залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ "ФОРА" та ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

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За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. Протягом періоду, коли Верховна Рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів.

Нагадуємо:

Після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч фопів.

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Наприкінці червня Верховна Рада прийняла законопроект №8401 щодо скасування податкових пільг для бізнесу. Ця норма вступила в дію з 1 серпня 2023 року

Відсьогодні податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОП будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Наразі, окрім повернення законодавства до стану до великого вторгнення, для бізнесу існують такі ризики, як повернення ФОП-партнерів до 2-ї групи або ж перехід на загальну систему оподаткування компаній/фоп, створених під час дії пільг. Аби не наражатися на штрафи та додаткові податкові зобов’язання, варто перевіряти групу єдиного податку всіх контрагентів.