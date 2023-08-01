Курс валют на 1 серпня: готівкова гривня стабілізується

У вівторок, 1 серпня, готівкові долар та євро на "чорному ринку" дешевшають, порівняно з котируваннями напередодні, в банках знизились курси продажу валют.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,08 - 37,26 грн проти котирувань у 37,08 - 37,29 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,20 - 41,54 грн проти курсу 41,24 - 41,63 грн за євро в понеділок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,0 - 37,58 грн (курс на 31 липня – 37,0 - 37,7 грн);

Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 31 липня – 41,0 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,67 - 37,27 грн;

Ощадбанк – 36,65 - 37,7 грн;

Укрексімбанк – 36,85 - 37,65 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда