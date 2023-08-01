Нафта близька до тримісячних максимумів через скорочення видобутку та ріст попиту

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Ціни на нафту в вівторок, 1 серпня, коливаються близько трьохмісячного максимуму, досягнутого напередодні, через ознаки скорочення глобальної пропозиції і високий попит у США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень pybpbkbcm на 18 центів або 0,2% до 85,25 доларів за барель на 04:02 за Гринвічем. У понеділок Brent досягла найвищого рівня з 13 квітня.

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Ціни на нафту марки West Texas Intermediate у США коштували 81,64 долара за барель, що на 0,2%, або 16 центів, менше, ніж на попередній сесії, що стало найвищим показником з 14 квітня.

Що вплинуло на ціни

У понеділок влада Китаю оприлюднила додаткові політичні вказівки для стимулювання економіки та внутрішнього споживання після того, як у липні виробнича активність впала четвертий місяць поспіль.

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Опитування приватного сектору також показало у вівторок, що промислова діяльність Китаю різко скоротилася в липні, коли пропозиція, попит та експортні замовлення погіршилися на тлі млявих ринкових умов.

Аналітики Національного австралійського банку очікують, що ціни на нафту досягнуть максимумів 2023 року напередодні зустрічі на рівні міністрів ОПЕК+.

У червні ОПЕК+ домовилася про широку угоду щодо обмеження поставок нафти до 2024 року, а Саудівська Аравія пообіцяла додаткове добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на день у липні. 3 липня Саудівська Аравія заявила, що скорочення включатиме серпень та може бути продовжено далі.

Скорочення в Саудівській Аравії трохи не досягли цільового показника: видобуток знизився на 860 тис барелів на добу в липні, тоді як загальний видобуток в ОПЕК був нижчим на 840 тис барелів на добу.

Дані про скорочення поставок збіглися з даними США, які показують, що попит на паливо зріс до 20,78 млн барелів на добу в травні, що є найвищим показником з серпня 2019 року. Дані Управління енергетичної інформації також показали, що попит на бензин, виражений як продукт, поставлений на ринок, зросла до 9,11 млн б/д, що є найвищим показником з червня 2022 року.

Економічна правда