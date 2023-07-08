McDonald's вводить обмеження на використання помідорів в Індії через різкий підйом цін

McDonald's припинив використовувати помідори для приготування їжі в більшості своїх закладів на півночі та сході Індії на тлі п’ятикратного зростання ціни них.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами прессекретаря McDonald's в Індії, глобальна мережа закладів швидкого харчування назвала відсутність якісних продуктів "через сезонні проблеми з урожаєм" як причину для обмеження використання помідорів.

"Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми, застосовуючи методи сталого ведення сільського господарства, включаючи вирощування помідорів на гідропоніці в повністю контрольованому середовищі, щоб зменшити ризик наших вимог через примхи сезону", — написав представник компанії.

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Ціни на основний продукт домашнього господарства в Індії нещодавно різко зросли через затримку мусонів, проливні дощі та високі за норму температури вплинули на райони вирощування в країні.

"Помідори широко використовуються в індійській кулінарії та стрімке зростання ціни може спровокувати широкі протести, подібні до протестів, викликаних цибулею, які буквально повалили уряди в Індії", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Резервний банк Індії припускає, що коливання вартості також можуть перешкоджати зусиллям регулятора контролювати інфляцію та її непропорційний вплив на економічно вразливі групи населення.

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Економічна правда.