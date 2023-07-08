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Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко 

Субота, 8 липня 2023, 17:34 - Ігор Пилипів

За 500 днів великої війни від російських обстрілів постраждала половина всієї енергетики України, наразі верифіковано 271 влучання в енергетичні обʼєкти.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону "Єдині новини". 

За його словами, половина всієї енергосистеми, а це і генерація, і система передачі зазнали ударів росіян. Верифіковано 271 влучання різного роду. 

"На жаль, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню", – сказав міністр.

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Він також нагадав, що з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року енергетика перебувала під щоденними російськими обстрілами.

Галущенко додав, що в Україні вже проводиться наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію, скільки стоїть завдання максимально відновитися до початку опалювального сезону.

Світовий банк оцінив збитки української енергетики в 11 млрд доларів, проте міністр відмітив, що ця сума не є постійною, оскільки обстріли продовжуються і загальна втрата вже перевищує цю цифру.

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Нагадаємо:

Станом на 8 липня через негоду у 10 областях пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено понад 300 населених пунктів.

РФ електроенергія Галущенко енергетика війна
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