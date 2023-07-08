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СБУ викрила одеського бізнесмена, який намагався підкупити співробітників за 90 тисяч євро

Субота, 8 липня 2023, 15:30 - Ігор Пилипів

Служба безпеки викрила одеського бізнесмена, який пропонував співробітникам СБУ 90 тис. євро, щоб припинити слідчі дій та не вилучати його майно у межах кримінального провадження. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався їх підкупити.

Фігурант пропонував хабар у 90 тис євро українським спецслужбістам, щоб вони припинили слідчі дії та не вилучали його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

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Крім того, за матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

СБУ повідомила бізнесмену підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Економічна правда. 

СБУ зерно хабар
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