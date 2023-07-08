СБУ викрила одеського бізнесмена, який намагався підкупити співробітників за 90 тисяч євро
Служба безпеки викрила одеського бізнесмена, який пропонував співробітникам СБУ 90 тис. євро, щоб припинити слідчі дій та не вилучати його майно у межах кримінального провадження.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався їх підкупити.
Фігурант пропонував хабар у 90 тис євро українським спецслужбістам, щоб вони припинили слідчі дії та не вилучали його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.
Крім того, за матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.
СБУ повідомила бізнесмену підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Економічна правда.