Україна та Азербайджан уклали угоду щодо дозволів на перевезення наступного року

Україна та Азербайджан погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідне погодження було підписане між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Агентство наземного транспорту Азербайджану.

Зазначається, що рішення було прийняте під час засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення.

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Так, Україна та Азербайджан на 2024 рік домовились про:

збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

В міністерстві додають, що квота для перевізників на наступний рік становитиме 11,5 тис дозволів для кожної країни. З них – 6000 універсальних, 5000 – транзитних, 500 – на перевезення до та з третіх країн, 50 – універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Крім того, було прийнято рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

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Економічна правда.