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НБУ продав з резервів понад 478 мільйонів доларів

Субота, 8 липня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

За тиждень з 3 по 7 липня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 478,51 млн доларів і купив 6,7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 478,51 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 532,97 млн. При цьому регулятор купив 6,7 млн доларів проти купівлі 12,6 млн дол тижнем раніше. 

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

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Загалом від початку року НБУ продав вже 12,93 млрд доларів та купив 184,56 млн доларів. 

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

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