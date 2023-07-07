УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти

"Укрзалізниця" оголосила про запуск "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, дизель-поїзди з кондиціонуванням ДПКр-3 відправлятимуться за наступним графіком:

поїзд №810/809 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;

поїзд №816/815 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;

поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

"На ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів №91/92 Київ - Львів (прибуття у Львів о 6:18), №43 Черкаси - Івано-Франківськ (прибуття у Львів о 5:37), №131 Дніпро - Львів (прибуття у Львів о 7:04), №15 Харків - Ясіня (прибуття у Львів о 4:18), а в зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд №86 Львів - Запоріжжя (відправка зі Львова о 10:58)", - додали в УЗ.

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У серпні цього року регіональний поїзд №810/809 Львів - Рахів - Львів курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня, зазначили в компанії.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку УЗ, в чат-боті та на сайті.

Економічна правда

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