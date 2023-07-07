"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки

"Укрпошта" відновила роботу свого відділення у Львові, яке напередодні зазнало пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки.

Про це повідомив у Telegram гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Як і обіцяли, сьогодні вже поновили роботу нашого відділення у Львові, пошкодженого вчора російськими ракетами. Приємно знову бачити клієнтів. А країна - агресор заплатить за свої вчинки в прямому та переносному сенсі слова", - написав він.

фото: telegram Смілянського

Нагадаємо:

Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.

Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.

Раніше повідомлялося про 7 загиблих. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб, 42 людини поранено, серед них – 3 дитини.

Економічна правда