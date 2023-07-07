Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію

Кабінет міністрів дозволив експорт цукру до Румунії, встановивши квоту в обсязі 20 тис тонн.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, уряд визначив квоту на експорт цукру з України в обсязі 20 тис тонн до 15 вересня 2023 року.

"Передбачено, що розгляд заявок на одержання ліцензій буде здійснюватись у порядку, встановленому Мінекономіки.

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А идача ліцензій - на підставі заявок на одержання ліцензій на експорт таких товарів до Румунії та на підставі погоджень Мінагрополітики, що надаватимуться в одноденний строк без залучення субʼєкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією", - додав представник уряду.

Раніше Кабінет міністрів України запровадив обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня.

У Міністерстві економіки пояснили, що українські експортери більше 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\1023 маркетинговий рік. Тому таке рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.

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Після цього повідомлялось, що у Румунії очікують дефіциту цукру після заборони його експорту з України.

Економічна правда