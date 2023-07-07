Київська школа економіки обіцяє допомогти ветеранам розпочати власний бізнес

Київська школа економіки (KSE) спільно з Мінекономіки допоможуть ветеранам розпочати власний бізнес.

Про це йдеться в повідомленні KSE за підсумками підписання відповідного меморандуму про співпрацю з Міністерством економіки.

Документ підписали Юлія Свириденко, Перший віцепремʼєр-міністр України – Міністр економіки, Валентина Сахно, очільниця KSE Graduate Business School та Світлана Денисенко, директорка KSE Foundation.

"Щоб відсоток ветеранів, які отримують фінансову підтримку, підвищився, Міністерство економіки України та Київська школа економіки об’єднають зусилля", - йдеться в повідомленні.

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Так, KSE Graduate Business School, провідна бізнес-школа України та Європи, надаватиме підтримку в розробці ефективного бізнес-плану та поданні якісної заявки на отримання гранту. А благодійний фонд KSE Foundation профінансує послуги з консалтингу.

"У нас є велика експертиза в консалтингу для малого і середнього бізнесу, яку ми будемо використовувати й пропонувати учасникам програми отримання грантів", — зазначила очільниця KSE Graduate Business School Валентина Сахно.

Послуги будуть доступні й для тих ветеранів, хто вже отримав кошти – якщо у них буде потреба в експертизі щодо оцінки бізнес-моделі чи щодо покращення показників. І також для бізнесів, які тільки будуть подаватися на грант і потребують навчання і підтримки в створенні бізнес-плану.

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"Ветерани, які повернулись до цивільного життя, віддавши своє здоров’я — це не забуті люди, які прийшли в нікуди. Вони будують поруч із нами майбутнє нашої держави. І тепер вони мають економічні інструменти для цього. Дуже цінно, що держава дає можливість некомерційному сектору, громадським організаціям бути долученими до цього", — зазначила директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.

Нагадуємо:

З квітня в Україні також працює урядова програма з грантової безповоротної підтримки військових, які повернулись з фронту.

Переможці можуть отримати державні гранти на суму до 1 мільйона гривень на старт або розвиток власного бізнесу.

За цей час держава вже отримала 197 заявок, фахівці відібрали 19 переможців. Такі перші результати оголосили в Мінекономіки.