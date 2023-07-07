Модель штучного інтелекту GPT-4 від OpenAI стала загальнодоступною

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI з 6 липня зробила загальнодоступною нову версію генеративного ШІ GPT-4.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Починаючи з 6 липня, всі існуючі розробники OpenAI API "з історією успішних платежів" можуть отримати доступ до GPT-4.

Доступ для нових розробників компанія планує відкрити до кінця місяця. Згодом планується розпочати підвищення лімітів "залежно від доступності обчислень".

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"З березня мільйони розробників запросили доступ до API GPT-4, і асортимент інноваційних продуктів, що використовують GPT-4, зростає з кожним днем", – зазначають в OpenAI.

Також компанія заявила, що робить загальнодоступними API-інтерфейси GPT-3.5 Turbo, DALL E і Whisper. Фахівці компанії працюють над безпечною можливістю тонкого налаштування для GPT-4 та GPT-3.5 Turbo.

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