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Укрзалізниця запускає ще один потяг, який з’єднає Київ та Слов’янськ

П'ятниця, 7 липня 2023, 14:45 - Анастасія Жарикова

"Укрзалізниця" додає сполучення між Києвом та Слов’янськом, продовжуючи маршрут поїзда №101/102 Херсон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ буде продовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку (через Полтаву) перший рейс за новим графіком він виконає з 12 липня.

Крім цього, також буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько-херсонського рейсу.

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Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, пасажири з Донеччини матимуть такі нові сполучення: 

  • Корсунь;
  • Сміла;
  • Долинська;
  • Миколаїв.

А пасажири з Херсонщини матимуть змогу дістатись залізницею до:

  • Гребінки;
  • Лубнів;
  • Миргорода;
  • Полтави;
  • Краснограда;
  • Лозової.

З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов’янська - по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

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Квитки на поїзд можна придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.

Нагадуємо:

З метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.

Економічна правда

Укрзалізниця транспорт
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