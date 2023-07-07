Укрзалізниця запускає ще один потяг, який з’єднає Київ та Слов’янськ
"Укрзалізниця" додає сполучення між Києвом та Слов’янськом, продовжуючи маршрут поїзда №101/102 Херсон.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
З 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ буде продовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку (через Полтаву) перший рейс за новим графіком він виконає з 12 липня.
Крім цього, також буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько-херсонського рейсу.
Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, пасажири з Донеччини матимуть такі нові сполучення:
- Корсунь;
- Сміла;
- Долинська;
- Миколаїв.
А пасажири з Херсонщини матимуть змогу дістатись залізницею до:
- Гребінки;
- Лубнів;
- Миргорода;
- Полтави;
- Краснограда;
- Лозової.
З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов’янська - по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.
Квитки на поїзд можна придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.
Нагадуємо:
З метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.
Економічна правда