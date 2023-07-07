Укрзалізниця запускає ще один потяг, який з’єднає Київ та Слов’янськ

"Укрзалізниця" додає сполучення між Києвом та Слов’янськом, продовжуючи маршрут поїзда №101/102 Херсон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ буде продовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку (через Полтаву) перший рейс за новим графіком він виконає з 12 липня.

Крім цього, також буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько-херсонського рейсу.

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Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, пасажири з Донеччини матимуть такі нові сполучення:

Корсунь;

Сміла;

Долинська;

Миколаїв.

А пасажири з Херсонщини матимуть змогу дістатись залізницею до:

Гребінки;

Лубнів;

Миргорода;

Полтави;

Краснограда;

Лозової.

З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов’янська - по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

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Квитки на поїзд можна придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.

Нагадуємо:

З метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.

Економічна правда