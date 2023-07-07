ВР спробує розблокувати закон про скасування 2-відсоткового ЄП наступного тижня

Верховна Рада наступного тижня розгляне проєкти постанов про скасування результатів голосування у другому читанні та в цілому за закон №8401, який скасовує 2% єдиний податок (ЄП) і повертає документальні перевірки та контроль PPO.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"На наступному тижні буде розблоковано підписання №8401 і передано на підпис президенту", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

За ухвалення такого проєкту постанови мають проголосувати щонайменше 226 народних депутатів.

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Нагадуємо:

Верховна Рада 30 червня ухвалила закон №8401 про скасування 2-відсоткового єдиного податку з 1 серпня і повернення документальних перевірок і контролю РРО. Закон є одним із важливих структурних маяків програми з МВФ.

Пізніше народні депутати з міжфракційного об'єднання "Розумна політика", а також фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" зареєстрували у ВР три проєкти постанов - за номерами 8401-П, 8401-П1 і 8401-П2 - про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за закон №8401.

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