У НБУ оцінили вплив підвищення тарифів на електроенергію для населення на інфляцію

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні було вищим, ніж прогнозували в НБУ, але нові тарифи не вплинули на темпи сповільнення інфляції в країні.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді за липень 2023 року.

"У червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що, однак, не завадило подальшому зниженню інфляції", – заявив НБУ.

За оцінками Нацбанку, споживача інфляція в Україні у червні продовжувала знижуватися і впала нижче ніж 15% в річному вираженні.

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Це сталося завдяки тому, що інші чинники переважили підвищення тарифів. Серед них, зокрема: зміцнення готівкового курсу, велика пропозиція продовольства та зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів.

"Фундаментальний інфляційний тиск знижується відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці", – йдеться також в огляді НБУ.

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У травні 2023 року інфляція впала до 15,3% - найнижчого показника з березня 2022 року.