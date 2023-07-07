Нафта завершує зростанням другий тиждень поспіль

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 7 липня, та прямують до другого тижневого зростання поспіль, оскільки стійкий попит призвів до більшого, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США, нівелюючи побоювання щодо підвищення процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 76,97 доларів за барель на 06:15 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи, також на 0,6%, до 72,24 доларів за барель.

Зазначається, що обидва контрольні показники мали зрости приблизно на 2% другий тиждень поспіль.

Що вплинуло на ціни

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Запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося, через високий попит на нафтопереробку, тоді як запаси бензину значно скоротилися після зростання минулого тижня, повідомило Управління енергетичної інформації.

Це відбувається в той момент, коли провідні експортери нафти Саудівська Аравія та Росія оголосили про новий раунд скорочення видобутку в серпні. Загальні скорочення зараз становлять понад п'ять мільйонів барелів на день, що дорівнює 5% світового видобутку нафти.

Однак зростання цін на нафту було обмежено посиленням очікувань того, що центробанк США, ймовірно, підвищить процентні ставки на своєму засіданні 25-26 липня.

Джерела, близькі до ОПЕК, повідомили, що Організація, ймовірно, збереже оптимістичний прогноз щодо зростання попиту на нафту в наступному році, коли опублікує свій перший прогноз пізніше цього місяця, передбачаючи уповільнення порівняно з цим роком, але все ще зростання вище середнього.

Вищі відсоткові ставки збільшують витрати на позики для підприємств і споживачів, що може уповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту. Наступного тижня інвестори будуть шукати підказки щодо курсових ставок у даних про інфляцію в США та Китаї.

Економічна правда