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Курс валют на 7 липня: скільки коштують долар та євро в обмінниках та банках

П'ятниця, 7 липня 2023, 09:51 - Анастасія Жарикова

У п'ятницю, 7 липня, готівкові долар та євро в касах банків залишились на рівні четверга, на "чорному ринку" гривня дещо ослабла.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,20 грн проти котирувань у 36,9 - 37,18 у четвер.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,51 - 40,82 грн проти курсу 40,53 - 40,80 грн за євро в четвер.  

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 6 липня – 36,75 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 6 липня –  40,3 - 41,0  грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,7 - 37,6 грн;
  • Укрексімбанк – 36,55 - 37,35 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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гривня долар євро курс валют
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