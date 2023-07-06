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В ЄБРР спростували наявність "документа" з критикою НБУ

Четвер, 6 липня 2023, 19:29 - Економічна правда

В Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) спростували інформацію ЗМІ про "документ", в якому банк нібито критикує НБУ.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

"Європейському банку реконструкції та розвитку відомо про одне з видань в Україні, яке використало назву ЄБРР для посилання на документ, що містить критику на адресу Національного банку України (НБУ).

ЄБРР не визнає жодного такого документа, а його зміст, описаний ЗМІ, не відображає інституційну позицію Банку щодо НБУ", - йдеться у позиції ЄБРР.

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"ЄБРР має давні та тісні відносини з НБУ, чиє управління українською економікою у воєнний час він неодноразово високо оцінював. ЄБРР сподівається на продовження цих відносин", - додали в банку.

Раніше ЗМІ, які мають репутацію "зливних бачків", поширювали "документ", мовляв ЄБРР критикує дії НБУ.

Економічна правда

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