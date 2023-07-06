УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів

У червні "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року - до 12,4 млн тонн. У порівнянні з травнем цей показник зріс на 8%.

Про це заявив голова правління компанії Євген Лященко.

"Черговий місяць завершуємо з позитивним результатом основного бізнесу - вантажних перевезень. Червневі обсяги та їх ріст зміцнюють наш план виходу на беззбитковість та відновлення залізничної галузі", - заявив Лященко.

За даними УЗ, перевезення вантажів у внутрішньому сполученні в червні 2023 року зросли на 40,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року - до 7,9 млн тонн. Перевезення на експорт зросли на 24,3% - до 4 млн тонн.

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"Лідерами за обсягами перевезень у червні традиційно були зернові вантажі, будівельні матеріали, кам’яне вугілля, залізна й марганцева руда.

Так, перевезення зернових вантажів у червні 2023 року зросли на 48,4% (до 2 млн тонн), будівельних матеріалів - на 87% (до 3,1 млн тонн), кам’яного вугілля - на 16,3% (до 2,3 млн тонн), залізної й марганцевої руди - на 2,8% (до 2 млн тонн)" - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що компанія в червні збільшила середньодобове навантаження вантажів на 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року - до 387,4 тис тонн. У порівнянні з травнем поточного року цей показник виріс на 10%.

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"Середньодобове навантаження зернових вантажів у червні 2023 року зросло на 25,8% у порівнянні з червнем 2022 року (до 58,3 тис. тонн), навантаження будівельних матеріалів - на 81% (до 55,9 тис. тонн), кам’яного вугілля - на 13% (до 76,2 тис. тонн).

Середньодобове навантаження залізної та марганцевої руди незначно скоротилось — на 2% до червня 2022 року й становило 64,97 тис. тонн", - додали в УЗ.

Економічна правда