Ветерани почали отримувати перші гранти на власний бізнес

У четвер, 6 липня, оголосили результати програми підтримки ветеранських бізнесів - кошти на суму 6,8 мільйона гривень на власну справу отримають 19 захисників та захисниць та їхні дружини та чоловіки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Гранти для ветеранів та ветеранок та другого з їх подружжя – це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання – допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи", — зазначилла перша віцепрем’єрка - міністр економіки Юлія Свириденко.

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових.

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Вісьмом виплатять до 500 тисяч грн фінансової допомоги, решті – до 250 тис грн. Загальна сума становить 6,8 млн грн.

Щоб взяти участь у грантовій програми для ветеранів та їхніх чоловіків або дружин, можна подати заявку на порталі "Дія" за посиланням.

Економічна правда

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