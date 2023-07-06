Індивідуальні теплопункти: Фонд енергоефективності анонсував новий проєкт

У Фонді енергоефективності анонсували запуск проєкту з відшкодування на встановлення в багатоповерхівках індивідуальних теплових пунктів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Фонду.

"Незабаром плануємо запустити новий "Суперлегкий" пакет програми "Енергодім", що передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП) - один із найдоцільніших та найефективніших заходів зі зниження споживання теплової енергії в багатоповерхівках", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що на цей проєкт планується спрямувати кошти, які не були використані у рамках інших програм. Зокрема, за перше півріччя 2023 року було розірвано 124 грантові договори. За цими договорами ОСББ мали повернути кошти, відшкодовані Фондом за виконані енергоаудити.

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У пресслужбі нагадали, що Фонд під час укладення грантового договору щодо ОСББ резервує на кожен проєкт повну вартість проєкту, ці кошти не використовуються на інші проєкти. Суми резервів, що вивільнилися після розірвання договорів, вистачить на запуск нових ініціатив Фонду.

"З тими ОСББ, які зупинилися на поданні заявки №1 і навіть не розпочали процес розроблення проєктної документації, Фонд змушений за умовами грантового договору достроково розірвати його. Виняток - бенефіціари на території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Щодо таких бенефіціарів ухвалюватиметься окреме рішення Наглядової ради Фонду після скасування або припинення воєнного стану", - пояснили в Фонді енергоефективності.

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У червні голова Наглядової ради Фонду Юлія Сабатюк наголошувала на першочерговій важливості масового встановлення ІТП у багатоквартирних будинках до початку нового опалювального сезону. Для цього, за її словами, розробляється пакет "Суперлегкий" зі спрощеною процедурою у межах Програми "Енергодім".

Консультативна рада — це консультативно-дорадчий орган Фонду, створений для підтримки енергоефективних ініціатив у багатоквартирному житловому секторі.

Програма "Енергодім" — це програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків.