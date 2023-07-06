Єгипет оголосив про вільні потужності СПГ: готові експортувати в Європу

Єгипет має вільні потужності в 4 млн тонн на рік зі скраплення природного газу (СПГ), які готовий експортувати до Європи.

Про це повідомив журналістам міністр нафти і мінеральних ресурсів Єгипту Тарек аль-Молла, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми експортуємо СПГ до Європи, це пріоритет для нас. Наші потужності з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) - 12 млн тонн на рік. Максимум, якого ми досягли минулого року, - 8 млн тонн на рік. У нас ще є можливості з експорту 4 млн тонн на рік", - сказав він.

За словами міністра, Єгипет готовий збільшити поставки до Європи або Ізраїлю.

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"Ми можемо розмістити газ, щоб експортувати його до Європи або до інших регіонів. Тому ми обговорюємо (можливість поставок газу – ред.) з Ізраїлем, Кіпром, тому що ми маємо потужності зі скраплення, які допоможуть сусіднім країнам монетизувати їхній газ", - сказав міністр.

Нагадуємо:

Європа, яка прагне поступово відмовитися від імпорту російського газу після вторгнення Москви в Україну, також веде переговори з Ізраїлем щодо можливості поставок ізраїльського газу в Європу через Єгипет.

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У червні минулого року Європейська комісія, Ізраїль і Єгипет підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо поставок ізраїльського газу через експортну інфраструктуру Єгипту СПГ в ЄС.

У Єгипті є два заводи з експорту СПГ: завод Idku потужністю 7,2 млн тонн на рік, керований Shell, і менший завод Damietta, керований Eni, потужністю 5 млн тонн на рік. Ці два заводи вважаються ключовими для європейських зусиль з отримання додаткових джерел СПГ, включно з газом з Ізраїлю.