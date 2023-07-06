Ракетна атака на Львів: знеструмлення в регіоні та руйнування бізнес-кампусу

Унаслідок ракетного удару в ніч на 6 липня, на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі й три підстанції, а у Львові - постраждав бізнес-кампус інноваційного парку LvivTech.City.

Про це йдеться в повідомленнях Міністерства енергетики та віцепрезидент девелопера UDP Віталія Мельника.

Так, станом на ранок, 6 липня, відомо, що внаслідок російського ракетного удару у Львівській області знеструмлено лінію електропередачі й три трансформаторні підстанції.

"Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено одну лінію електропередачі, три трансформаторні підстанції, без світла залишилися два населених пункти", - зазначили у відомстві.

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Від ракетного удару постраждав також бізнес-кампус інноваційного парку у Львові.

"З командою все гаразд, наразі намагаємося оцінити стан будівлі та масштаби відновлення", - написав у фейсбуці віцепрезидент девелопера UDP Віталій Мельник.

За його словами, співробітники кампусу не постраждали, резидентів у будівлі не було.

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"Для відновлення LTC ми зробимо все можливе", - наголосив він.

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За повідомленням голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ракетний обстріл Львова російськими окупантами в ніч проти четверга став найбільш руйнівною атакою по мирному населенню у Львівській області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більше ніж 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа.

Внаслідок пошкодження підстанції у Львові 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Нагадуємо:

6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих і 37 поранених, із них одна дитина.

LvivTech.City розташований на території промзони колишнього заводу "Львівприлад". Згідно з проєктом, загальна площа офісної частини становитиме понад 40 тис. кв. м. Першу чергу площею 18 тис. кв. м було запущено у 2021 році.

За повідомленнями Міненерго, через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях.

Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. У Донецькій області було знеструмлено майже 15 тисяч споживачів.

Внаслідок технологічних порушень в Івано-Франківській області тимчасово знеструмлювали понад 38 тисяч споживачів. Наразі всі заживлені.

Також через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській та Дніпропетровській областях.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.