Нафта втрачає на тлі повільного відновлення попиту в Китаї та перспективу скорочення пропозиції

Ціни на нафту у четвер, 6 липня, знизилися на азіатських торгах, оскільки побоювання щодо повільного відновлення попиту в Китаї нівелюють перспективу скорочення пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів, або 0,3%, до 76,40 доларів за барель о 04:00 за Гринвічем після підвищення на 0,5% напередодні.

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Американська West Texas Intermediate впала на 7 центів, або 0,1%, до 71,72 долара за барель після закриття на 2,9% вище на торгах після свят в США у середу.

Що вплинуло на ціни

Занепокоєння щодо попиту зберігалося через повільне економічне відновлення Китаю після скасування пандемічних обмежень на додаток до глобальних макроекономічних негараздів і підвищення процентних ставок центральними банками.

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З огляду на прогноз попиту, у червні діяльність у сфері послуг у Китаї зросла найповільніше за п’ять місяців, оскільки ослаблення попиту вплинуло на імпульс відновлення.

Але повідомлення Саудівської Аравії про обмеження поставок у понеділок і очікування щодо можливого подальшого скорочення, а також більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США надали певну підтримку настроям, вважають аналітики.

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 30 червня, тоді як запаси бензину та дистилятів зросли, повідомили ринкові джерела. Аналітики очікували падіння запасів сирої нафти приблизно на 1 мільйон барелів.

У середу міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що російсько-саудівська нафтова співпраця все ще розвивається в рамках альянсу ОПЕК+, який зробить "все необхідне" для підтримки ринку.

Економічна правда