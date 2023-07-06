Нацбанк  проводить опитування, скільки українців постраждали від карткових злочинців

Нацбанк разом з платформою відкритих даних Опендатабот проводить масштабне всеукраїнське опитування, аби зрозуміти, наскільки українці захищені від дій злочинців.

Дослідження проводиться в рамках програми протидії шахрайству "Шахрай, гудбай", шляхом опитування, зокрема, в чат-ботах Опендатабот, наприклад у Viber.

Наголошується, що від початку року в Україні вже зареєстровано більше кримінальних справ про шахрайство, аніж за весь минулий рік. При цьому найбільш вразлива категорія, на яку розраховують шахраї, це пенсіонери.

Водночас досліджуючи передумови цієї проблеми, Нацбанк прагне з'ясувати, не лише віковий діапазон, але й:

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стать,

в якому населеному пункті за кількістю населення проживає людина?

чи знає людина, які дані платіжної карти безпечно розголошувати представнику банку телефоном (правильна відповідь - лише номер платіжної картки, у жодному разі не повідомляти SVV код та пін-код),

чи можна повідомляти представнику банку коди, що надходять у смс або у Viber (правильна відповідь - ні),

чи перевіряє людина інформацію про соціальні виплати в інтернеті перед тим, як оформити їх,

чи перевіряє людина адреси сайтів, на яких вводить дані про свої картки,

чи погодиться людина виконувати прохання осіб щодо своєї платіжної картки, якщо ті представляються працівником банку, і, наприклад, повідомляють про кібератаку (правильна відповідь - ні),

чи погодиться людина на пропозиції, знайдені в інтернеті, щодо оформлення грошової виплати/субсидії через чат-бот банку, наприклад у Viber (правильна відповідь - ні),

Також, Нацбанк цікавить, чи ставала вже опитувана людина жертвою шахраїв за час повномасштабного вторгнення.

Нагадуємо:

"Шахрай, гудбай" – це інформаційна кампанія, мета якої – навчити українців правил безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Детальніше з програмою можна ознайомитися за посиланням.

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Від початку 2023 року в Україні було відкрито більше проваджень за фактом шахрайства, аніж за весь 2021 рік.

Так, дані Генеральної прокуратури свідчать, що за перші чотири місяці 2023 року було зареєстровано 26734 кримінальні провадження за ст.190 ККУ про шахрайство. Це вже на 2887 справ більше, ніж за весь 2021 рік.

За січень-квітень 2023 року було зареєстровано вдвічі більше кримінальних проваджень за статтею про шахрайство, ніж за відповідний період 2021 року, та у понад 4 рази більше за відповідний період торік: 12 235 справ та 6 385 справ відповідно.

В середньому, на місяць у 2023 відкривається 6683 проваджень за фактами шахрайства. Для порівняння, у відповідний період 2021 фіксувалось 3059 справ про шахрайство на місяць.

При цьому, варто зазначити, що цьогоріч до суду доходить лише кожна дев’ята справа про шахрайство. Так, за січень-квітень 2023 року на судовий розгляд потрапили лише 11% від загальної кількості зареєстрованих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2022 суд розглядав 14% справ за статтею 190 ККУ, а у той самий період в 2021 — 19%.

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