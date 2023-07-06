Курс валют на 6 липня: готівкова гривня в банках зміцнюється

У четвер, 6 липня, на "чорному ринку" гривня слабне до долара, але росте до євро, валюта в обмінниках банків подешевшала.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,04 - 37,20 грн проти котирувань у 36,9 - 37,17 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,61 - 40,87 грн проти курсу 40,6 - 40,89 грн за євро в середу.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 5 липня – 36,75 - 37,4 грн);

Євро – 403 - 41,0 грн (курс на 5 липня – 40,4 - 41,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,6 грн;

Укрексімбанк – 36,55 - 37,35 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда