В UNIDO кажуть, що Фірташ не акредитований при їхній організації

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В Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) заявили, що український бізнесмен Дмитро Фірташ не акредитований при організації.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на речник UNIDO Кая Бетке.

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", - заявив Бетке.

Нагадаємо:

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Раніше DW повідомила, що Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

У тексті рішення віденського суду, на яке посилається DW, вказано, що Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

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Економічна правда