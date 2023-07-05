фото: мінінфраструктури

У Києві відновив роботу офіс Польського агентства з інвестицій і торгівлі, який на початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Варшави й там на його базі створили центр підтримки українського бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Головним напрямом роботи Офісу в Києві стане сприяння виходу польського бізнесу на український ринок, зокрема залучення інвестицій у проєкти відновлення. Так, представники польських компаній зможуть отримати допомогу та інформацію щодо подальшої співпраці", - йдеться у повідомленні.

"Для нас важливо розпочати залучення польських компаній до проектів з відновлення України вже сьогодні. Впевнений, що цьому сприятиме відновлення роботи представництва Польської агенції з інвестицій і торгівлі у Києві, і це є позитивним сигналом для компаній та інвесторів.

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Ми вдячні польському уряду за зацікавленість у проєктах відбудови Харкова. Йдеться, зокрема, про відновлення шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури. Зі своєї сторони ми працюємо над удосконаленням закупівельних процедур згідно з європейськими стандартами та покращенням прозорості та підзвітності процесу відновлення через запровадження системи DREAM. Польський бізнес буде чітко розуміти, куди, як і наскільки ефективно були витрачені його кошти", - заявив міністр Олександр Кубраков.

У міністерстві додали, що Польське агентство з інвестицій і торгівлі (PAIN) створило базу даних польських компаній, які шукають можливості співпраці з українським бізнесом. У ній розміщені дані щодо понад 2,5 тисячі підприємств та організацій.

"Серед найбільш перспективних напрямків для співпраці польські підприємці називають будівельну та транспортну галузі", - додали у відомстві.

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Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) - консультативна установа, яка працює у складі групи Польського фонду розвитку під керівництвом Міністерства розвитку і технологій Польщі.

Економічна правда