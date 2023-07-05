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Проблема ще не вирішена: Гетманцев анонсував наступні заходи проти обмінників-порушників

Середа, 5 липня 2023, 18:44 - Лія Ільченко

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провів спільне засідання з Національним банком щодо проблем обміну валюти, і поставив завдання протягом місяця закрити всі нелегальні обмінники.

Про це повідомив  глава Комітету Данило Гетманцев. 

"Сформулювали чітке завдання Нацполу - повне й остаточне їх припинення (незаконних обмінників, - ред.). Перелік додамо, якщо Нацпол сам не бачить. Термін - місяць", - написав він у Телеграм-каналі.

Гетманцев загалом позитивно оцінив дії Нацбанку щодо розв'язання проблеми з відмовою учасників ринку приймати в населення зношені та старі купюри іноземних валют.

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Однак наголосив, що проблему ще не розв'язано остаточно, і скарг від людей досі багато.

На думку голови Комітету, невдоволення громадян припиниться тільки після притягнення до відповідальності найбільш системних порушників.

"У цьому контексті вітаю "таємних покупців" НБУ, гарячу лінію і системну перевірку скарг, що надходять від людей до Нацбанку", - написав Гетманцев.

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Нагадуємо:

Після того, як проблема з обміном старих купюр набрала обертів, Нацбанк у червні скасував перелік ознак незначного зносу банкнот, зустрівся з учасниками ринку і запровадив посилений контроль за дотриманням ними вимог регулятора.

валюта
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Економічна правда
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