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Вилучили 15 фур підробок: на Кіровоградщині виявили нелегальну швейну фабрику

Середа, 5 липня 2023, 15:40 - Анастасія Жарикова

Бюро економічної безпеки викрило підпільне виробництво контрафактного одягу в Кіровоградській області - фабрика підроблляла торгові марки понад 20 люксових брендів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило осіб, які організували повний цикл виробництва підробок. Кожен з членів злочинного угрупування мав о певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Товар продавали у роздріб та оптовими партіями через веб-сайти, телеграм-канали та на ринках по всій території України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 160 одиниць професійного обладнання, яке використовували для пошиття одягу, його брендування, прасування. 

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Також було вилученопідроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки, з нанесеним найменуванням відомих брендів виробників одягу, логотипи та ярлики.

"Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 100 млн грн. Щоб вивезти 200 тонн вилученої продукції та обладнання знадобилося 15 вантажівок-фур", - додали в Бюро.

Наразі триває слідство та встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

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беб

Економічна правда

БЕБ виробництво бренди
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