На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт

Готовність до опалювального сезону у Київській області станом на початок липня оцінюють у 46%.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської ОДА Олександр Попроцький.

"На початок липня готовність об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства області в середньому становить 46,3%", - зазначив він.

Загалом уже комплексно підготували 2946 житлових будинків; 235 дошкільних закладів; 222 заклади освіти; 214 закладів охорони здоров'я.

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Зазначається, що, зважаючи на постійну загрозу руйнувань та пошкоджень інфраструктурних об’єктів ворогом, кожен район і територіальна громада розробили свої Комплексні плани проходження опалювального сезону. Це формування резервів необхідного обладнання та матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Крім того, створюється запас мобільного обладнання, щоб оперативно реагувати та на місці розв'язувати проблеми.

Нагадуємо:

Підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року на Київщині розпочали в середині травня. Зокрема, йдеться про підготовку 7,2 тис. житлових будинків, 587 шкіл, 434 дитсадків, 1037 медзакладів, 1,4 тис котелень, 0,8 тис. км теплових мереж.

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Минулий опалювальний сезон у столичному регіоні завершився на початку квітня. Він був найскладнішим за всі роки незалежності, зокрема, через постійні ворожі атаки критичної інфраструктури.

Торік лише в Бучанському районі від бойових дій та окупації було пошкоджено майже 17 тисяч об’єктів.