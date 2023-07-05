На Чернігівщині запустили тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом

Державне агентство відновлення відкрило тимчасовий міст у Чернігівській області, який полегшить транспортне сполучення з Києвом.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Міст забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом, Меною, Городнею, а також іншими громадами правобережної частини Чернігівської області. Зокрема, автомобілістам тепер не доведеться користуватись 30-кілометровим об’їздом", - йдеться в повідомленні.

Водночас проїхати тимчасовим мостом зможе тільки транспорт, який має загальну масу до 18 тонн і навантаження на вісь до 7 тонн. Тобто, обмеження стосуються вантажного транспорту.

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Зведення тимчасової споруди тривало майже рік і було ускладнено процесом ліквідації наслідків ведення бойових дій та знешкодження боєприпасів, що знаходилися на дні річки.

Нагадуємо:

З початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. На 20 з них проїзд вже відновлено. Капітально ж відремонтовані 6 мостів. Ще стільки ж знаходяться в роботі.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Агентством відновлення продовжують системно працювати над забезпеченням транспортного сполучення зі звільненими від російської окупації громадами. Зокрема, акцент робиться на створенні транспортних коридорів для руху вантажного транспорту.