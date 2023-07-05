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Через спеку різко збільшилось споживання електроенергії: в "Укренерго" закликають до економії

Середа, 5 липня 2023, 13:33 - Анастасія Жарикова

Споживання в енергосистемі у вечірні години вівторка, 4 липня, збільшилось на 9% - в "Укренерго" такий стрибок пояснюють зростанням температури повітря та використанням кондиціонерів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години. 

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"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", - наголошують в компанії.

Споживачів закликали переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч та не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Виробництва електроенергії наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі. 

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Економічна правда

Укренерго електроенергія
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