Ціни на нафту коливаються в очікуванні подальших кроків Саудівської Аравії

Ціни на нафту у середу, 5 липня, рухаються різноспрямовано - порівняно з закриттям попередньої сесії Brent подешевшала, WTI - навпаки.

Про це повідомляє enkorr.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у середу становить 75,85 дол за барель, що на 0,4 дол (0,52%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти здорожчали на 1,6 дол (2,1%), до 76,25 дол за барель.

У середу серпневі ф'ючерси на WTI здорожчали на 1,12 дол (1,6%) порівняно з рівнем на закриття сесії у понеділок, до 70,91 дол за барель (у вівторок американська біржа не працювала).

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Увага трейдерів у середу зосереджена на виступі міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бен Сальмана у Відні. Принц візьме участь у восьмому міжнародному семінарі ОПЕК на тему "На шляху до сталого й інклюзивного енергетичного переходу".

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти обсягом 1 млн барелів на добу на серпень. Росія також оголосила про добровільне скорочення експорту нафти у серпні на 500 тис барелів на добу. Обидві країни своїми діями хочуть вплинути на ціни.