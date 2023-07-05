В УЗ повідомили про відставання від розкладу низки поїздів польського напрямку
Середа, 5 липня 2023, 10:58 -
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів перемишльського напрямку через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Станом на 8 ранку слідчі дії на місці завершились, але поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку. Зокрема, йдеться про поїзди:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39
"Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", - додали в УЗ.
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82 інших поїзди Укрзалізниці продовжують рух по Україні чітко за розкладом.
Економічна правда
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